Путин объявил о переносе голосования по Конституции и сделал следующую неделю в России нерабочей

Путин в обращении к нации в сязи с ситуацией по коронавирусу объявил о переносе голосования по Конституции.

Президент России Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по Конституции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил, выступая со специальным обращением к нации, cообщают « Открытые медиа

В этом же обращении Путин объявил следующую неделю нерабочей во всей России. Заработная плата при этом сохранится, передает echo.msk.ru

