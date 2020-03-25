Путин объявил о переносе голосования по Конституции и сделал следующую неделю в России нерабочей
Путин в обращении к нации в сязи с ситуацией по коронавирусу объявил о переносе голосования по Конституции.
Президент России Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по Конституции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил, выступая со специальным обращением к нации, cообщают «Открытые медиа»
В этом же обращении Путин объявил следующую неделю нерабочей во всей России.
Заработная плата при этом сохранится, передает echo.msk.ru
Источник:
16:25 25/03/2020
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