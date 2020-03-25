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Путин объявил о переносе голосования по Конституции и сделал следующую неделю в России нерабочей

Путин в обращении к нации в сязи с ситуацией по коронавирусу объявил о переносе голосования по Конституции.

Президент России Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по Конституции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил, выступая со специальным обращением к нации, cообщают «Открытые медиа» 

В этом же обращении Путин объявил следующую неделю нерабочей во всей России. 
Заработная плата при этом сохранится, передает echo.msk.ru
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