Задержан главред «Ежедневника» Сергей Сацук

Коллеги журналиста рассказали TUT.BY, что Сацука в общественном месте в среду днем люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы и затем увезли с собой.





В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.





Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самое громкое — о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента».