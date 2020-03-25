Задержан главред «Ежедневника» Сергей Сацук
В среду в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержан главред известного делового онлайн издания «Ежедневник» Сергей Сацук.
Коллеги журналиста рассказали TUT.BY, что Сацука в общественном месте в среду днем люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы и затем увезли с собой.
В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.
Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самое громкое — о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента».
16:23 25/03/2020
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