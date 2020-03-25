Предвыборная кампания в США уходит в онлайн

Коронавирус нарушил ход жизни американцев, и президентская кампания 2020 года не стала исключением.





На фоне призывов к социальному дистанцированию с целью остановить распространение пандемии, у президента Дональда Трампа и демократов Джо Байдена и Берни Сандерса не осталось иного выбора, кроме как отменить масштабные публичные мероприятия и сконцентрироваться на политической работе в Интернете и телерадиоэфире.





Ушли в прошлое веревочные заграждения, селфи со сторонниками и антураж из сопровождающей прессы. Им на смену приходят инструменты цифровой эпохи: встречи с общественностью в удаленном режиме, виртуальные мероприятия по сбору средств и прямые трансляции выступлений из домов кандидатов, которые подчас выглядят неловко.





Резкие перемены придали кампании дополнительную степень неопределенности.





В ситуации, когда на карту поставлен контроль над Белым домом, кандидаты вынуждены отказаться от отточенных стратегий в пользу непроверенной тактики. Есть сомнения по поводу того, смогут ли они и дальше собирать столь необходимые им средства, когда безработица резко выросла, а экономика затрещала.





«Никому не приходилось разрабатывать стратегию всеобщих выборов в обстоятельствах, с которыми мы столкнулись сегодня, – заявила Associated Press старший советник Байдена Анита Данн. – Я люблю говорить, что все выборы разные, но на этот раз они очень-очень сильно отличаются от других».





Цифровая реклама и работа с избирателями в Интернете всегда будут играть важную роль на выборах, но никто не ожидал, что «тактильная» политическая работа будет остановлена полностью.





После отмены публичных мероприятий ранее в этом месяце Сандерс провел виртуальный митинг с участием рокера Нила Янга и появился в прямом эфире для «чата у камина».





Он хотел нарастить темпы своей кампании, но его стремления подорвала серия побед на праймериз, одержанных бывшим вице-президентом Байденом, который почти обеспечил себе выдвижение официальным кандидатом от партии.





Возникшая пауза позволила Байдену перестроить кампанию. Но его работа через Интернет не столь отлажена, как у Сандерса и Трампа.





В условиях, когда предвыборные штабы опустели, а их сотрудники работают из дома, все тренинги теперь проходят в виртуальном режиме, как и все контакты с избирателями.





Директор предвыборного штаба Трампа по коммуникациям Тим Мерто заявил, что его кампания «лучше всего подготовлена» к переходу в виртуальный режим.





Но никакие технологии не смогут имитировать митинги на стадионах, которые служили инструментами массовой организации и коммуникаций в кампании за его переизбрание.









Другая неопределенность связана с тем, сможет ли кто-то из кандидатов продолжать собирать деньги, которые являются жизненной силой для любой кампании.





После приостановки мероприятий с участием крупных доноров у кандидатов и партий могут возникнуть трудности с получением больших чеков. Финансовая неопределенность также может снизить объемы пожертвований со стороны рядовых избирателей, которые перечисляли небольшие суммы.





Келли Дитрих возглавляет Национальный учебный комитет Демократической партии, который занимается подготовкой демократов, желающих баллотироваться на выборах или работать в предвыборной кампании.





«Если у вас нет денег и вы зависите от встреч с людьми в естественной среде, то у вас огромные проблемы», – говорит она.