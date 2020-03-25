Политики перечислили деньги на "Достойный День Воли 2020”

Организаторы митинга-концерта БНР-101 в Киевском сквере, а также заявители митинга-концерта БНР-100 возле Оперного театра в Минске перечислили ранее собранные средства для празднования Дня Воли-2020 в Минске блогерам.





В оргкомитете политических организаций по празднованию Дня Воли БНР-102 решили поддержать единственное мероприятие, которое будет происходить в условиях эпидемии коронавируса в Беларуси на 25 марта.





В связи с тем, что была отозвана предварительная заявка на проведение митинга-концерта в Минске на День Воли-2020, а также отменены все другие массовые мероприятия по празднованию Дня Воли в стране, в оргкомитете посчитали, что поддержка онлайн-концерта “Достойный День Воли 2020” является оптимальной.





Никаких дополнительных условий оргкомитет из политических партий блогером не озвучивал.





Политики заявляют, что организация празднования Дня Воли в Беларуси является общим делом и призвали граждан присоединиться к акциям, которые можно организовывать, не собираясь вместе – вывешивать бело-красно-белые флаги на окнах и балконах своих домов и квартир, а также запускать вечерние салюты.









В оргкомитет по празднованию Дня Воли-2020 входят Белорусская Социал-демократическая партия (Грамада), движение “За Свободу”, Белорусская партия “Зеленые”, Белорусская христианская демократия и Объединенная гражданская партия.





Оргкомитет готовил митинг-концерт в столице. Уже был определен состав выступающих, а также решены все технические вопросы, связанные с организацией мероприятия. Однако из-за мировой пандемии коронавируса организаторы прекратили подготовку мероприятия и заявили об отмене мероприятия.