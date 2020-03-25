Экс-главу МИД Украины подозревают в умышленном убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве экс-главы телеканала «Интер» Сергея Старицкого. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.





Старицкий погиб в доме Кожары в ночь на 22 февраля 2020 года. Кожара и его жена утверждали, что бизнесмен покончил жизнь самоубийством.





По словам Геращенко, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог покончить с собой.



