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Экс-главу МИД Украины подозревают в умышленном убийстве

Полиция задержала по подозрению в умышленном убийстве бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару.

Об этом сообшает nv.ua

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве экс-главы телеканала «Интер» Сергея Старицкого. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Старицкий погиб в доме Кожары в ночь на 22 февраля 2020 года. Кожара и его жена утверждали, что бизнесмен покончил жизнь самоубийством.

По словам Геращенко, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог покончить с собой.

Кожара возглавлял украинский МИД в правительстве Виктора Януковича с декабря 2012 года. Его отправили в отставку в феврале 2014-го, после смены власти в Украине, передает Медуза.
"Белорусский партизан"
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