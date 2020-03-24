Сикорский обвиняется сразу по пяти статьям уголовного кодекса, причем завершить он смог только одно преступление. По двум статьям его обвиняют в подготовке преступления, еще по двум — в попытке его совершения.





Так, Сикорскому инкриминируют приготовление (статья 13 УК) к совершению акта терроризма (часть 2 статьи 289 УК) и финансированию террористической деятельности (часть 2 статьи 290-1 УК). Кроме того его обвиняют в покушении (статья 14 УК) на вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иную подготовка лица (часть 1 статьи 290-2 УК) и участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК).





Собственно в совершении преступления Илья Сикорского обвиняют только по одной статье — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).





Инкриминируемые Илье Сикорскому преступления он совершил за пределами Витебской области, просто это дело передали на рассмотрение Витебскому облсуду. Процесс проходит в закрытом режиме. Председательствует на судебных заседаниях Андрей Прейс.





Самые тяжелые санкции предусмотрены статьёй УК о подготовке теракта, за такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы.