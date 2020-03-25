Госдеп США: Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе





Китай до сих пор скрывает от мира информацию о коронавирусе, что ставит под угрозу жизни людей по всему миру.





С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Голос Америки.





По его словам, нежелание обмениваться информацией о вирусе создает риски для людей по всему миру, ставит под угрозу их жизни.





"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", – говорит Помпео.





Ранее спикер МИД КНР Чжао Лицзянь в Twitter ретвитил неподтвержденные заявления о том, что именно американские военные принесли коронавирус в Ухань.

К своим ретвитам представитель МИД также дописал, что эта информация "заставила его пересмотреть свои взгляды на многие вещи".





Слухи о том, что военные США принесли коронавирус в Китай основываются на участии американской армии во Всемирных военных играх, которые проходили как раз в Ухане в октябре прошлого года.





В ответ на это президент США Дональд Трамп назвал вирус "китайским".





А на уточняющий вопрос журналиста, не считает ли он выражение "китайский вирус" стигматизацей Китая, Трамп ответил: "Думал, заявления, что наши военные принесли с собой вирус в Китай – и есть стигматизация".



