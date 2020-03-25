Лукашенко отправил чиновников объяснять гражданам политику властей по COVID-19

В Национальном пресс-центре проходит пресс-конференция с участием чиновников от медицины и образования о ситуации c COVID-19 в Беларуси

Владимир Караник, начальник Главного управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович, заместитель Главного врача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко В пресс-конференции участвуют министр здравоохранения, начальник Главного управления высшего образования Минобразования, заместитель Главного врача инфекционной больницы Минска





