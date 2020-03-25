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Лукашенко отправил чиновников объяснять гражданам политику властей по COVID-19

В Национальном пресс-центре проходит пресс-конференция с участием чиновников от медицины и образования о ситуации c COVID-19 в Беларуси

В пресс-конференции участвуют министр здравоохранения Владимир Караник, начальник Главного управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович, заместитель Главного врача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко
"Белорусский партизан"
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