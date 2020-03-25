Беларусы требуют отменить парад 9 мая в Минске

А сэкономленные средства направить на обеспечение необходимыми медикаментами пожилых людей (особенно ветеранов, которые входят в группу максимального риска смерти от COVID-19)/



А также на закупку медицинских материалов для дооснащения всех медицинских учреждений средствами неотложной помощи.

"Только сообща можно преодолеть трудности", - говорят авторы петиции , под которой уже подписались более 1000 человек.

