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Беларусы требуют отменить парад 9 мая в Минске

А сэкономленные средства направить на обеспечение необходимыми медикаментами пожилых людей (особенно ветеранов, которые входят в группу максимального риска смерти от COVID-19)/


А также на закупку медицинских материалов для дооснащения всех медицинских учреждений средствами неотложной помощи.

"Только сообща можно преодолеть трудности", - говорят авторы петиции, под которой уже подписались более 1000 человек.
"Белорусский партизан"
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