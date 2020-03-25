Беларусы требуют отменить парад 9 мая в Минске
А сэкономленные средства направить на обеспечение необходимыми медикаментами пожилых людей (особенно ветеранов, которые входят в группу максимального риска смерти от COVID-19)/
А также на закупку медицинских материалов для дооснащения всех медицинских учреждений средствами неотложной помощи.
"Только сообща можно преодолеть трудности", - говорят авторы петиции, под которой уже подписались более 1000 человек.
"Белорусский партизан"
12:02 25/03/2020
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