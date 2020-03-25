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Украинский замминистра проиграл бутылку коньяка из-за Лукашенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в одном из своих интервью на днях заявил, что на этой неделе, не позднее вторника 24 марта глава Беларуси Александр Лукашенко введет в стране «жесточайший карантин» в связи с коронавирусом.



Однако сегодня среда, 25 марта, а карантин в Беларуси так и не введен. И, вероятнее всего, введен не будет, по крайней мере, в ближайшие дни.

Кстати, буквально накануне, 24 марта, принмая посла Китая, Лукашенко заявил, что Беларусь, принимая меры для борьбы с распространением коронавируса, действует "профессионально и точечно".

«Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело. Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего», — сказал он.
Источник: telegraf.by
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