"Остановитесь". Жириновский обратился к Лукашенко













Владимир Жириновский раскритиковал белорусского лидера за то, что в связи с пандемией коронавируса в мире в Беларуси до сих пор не введен карантин.





В Twitter российский политик приводит пример о том, что страны ЕС уже ввели жёсткий карантин.





В Беларуси такие меры, по мнению Владимира Жириновского, игнорируют, равно как и риск распространения заболевания.



