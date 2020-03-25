Если введут карантин выстроенная Лукашенко система власти пошатнётся?

жесткие меры сильно ударят по благосостоянию граждан, его избирателей.





По словам Рынкевича, существует три основных причины того, почему Лукашенко игнорирует необходимость введения жестких мер в связи с пандемией коронавируса.

«Чтобы понять, почему Лукашенко отказывается вводить карантин, нужно учесть особенности его индивидуальной психологии. Лукашенко, будучи несмелым человеком, пытается показаться в глазах людей храбрым, что его никто и ничто не “наклонит”, поэтому он и старается бравировать в критической ситуации. Во-вторых, нужно учесть тот политический и экономический строй, который господствует в Беларуси - авторитаризм: все решения принимаются единолично, на ручном управлении. Вдобавок, у самого Лукашенко есть опасения, что если потребуется вводить повсеместный карантин в связи с резким ростом заболеваемости, то это не получится сделать, и сама система не сработает, зашатается. И наконец, надо учесть, что мы сейчас живем в режиме предвыборного цикла, когда Лукашенко нужно сделать все, чтобы продлить свое президентство на шестой с половиной срок. Он не хочет вводить меры карантина, которые, безусловно, ударят по благосостоянию населения, разорвут социальный контракт с избирателями. Ведь тот же лозунг о зарплате в 500 долларов с 2004 года власти никак не удается выполнить», - обозначил собеседник «Политринга».





В то же время Рынкевич допускает, что в Беларуси власть согласится ввести более жесткие меры для борьбы с коронавирусом, пойти на которые чиновников вынудят весомые основания.





«Во-первых, белорусский режим испугало бы, если бы количество зараженных коронавирусом у стран-соседей резко возросло. В первую очередь, речь идет о России и Украине. Если там будет статистика заболеваемости ужасающая, то тогда Беларусь станет активнее действовать. Во-вторых, если всплывет инсайдерская информация из Минздрава о действительно большом количестве заболевших в Беларуси, то это тоже толкнет на введение эффективных мер для борьбы с коронавирусом. В-третьих, если б кто-либо из топ-чиновников или из окружения Лукашенко заболел, то тогда бы тоже ускорили введение соответствующих мер. И наконец, если расширятся акции протеста среди студентов, в рабочей среде, то гражданское неповиновение тоже поколебало бы политический режим, и он бы нехотя, с оговорками, но ввел должные меры», - подчеркнул юрист.









На вопрос, какие же методы борьбы с коронавирусом на данном этапе Беларуси стоит предпринять, сопредседатель Оргкомитета Всебеларусского Конгресса за независимость, прежде всего, отметил, что крайне важно не скрывать масштаб и сущность природы данного заболевания, и ни в коем случае не высмеивать данную ситуацию.





«Надо публично признать масштаб опасности, как это сделали в Европе… Во-вторых, не стоит, как велосипед, выдумывать марлевые повязки. То есть я бы принял комплекс мер, которые рекомендуют ВОЗ, Евросоюз для борьбы с пандемией. В-третьих, ввел бы жесткий карантин в учебных заведениях и местах массового скопления людей. Также нельзя забывать, что в Беларуси надвигаются три волны массовой миграции: на Пасху, Радоницу, майские праздники. От Беларуси соседи закрылись, а наша власть открыла границы, устроила сквозняк, бравируя, что «нас никакой черт нет возьмет». Так недопустимо! Именно поэтому медицинский контроль на границе и в аэропортах должен быть усилен. В-четвертых, необходимо объективно информировать беларусов о заражении коронавирусом, детально указывать места заражения, с соблюдением врачебной тайны о персональных данных. В-пятых, необходимо укрепить систему здравоохранения, закупив экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое оборудование, поддержать материально врачей, геройски борющихся против эпидемии. Необходимо просить о помощи те же Китай, Россию, другие страны. В-шестых, учитывая, что это все повлечет за собой мощный удар по экономике, необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу, уязвимым группам населения через налоговые льготы, поддержку труда на удаленном доступе. Наконец, все беларусские граждане при бездействии официальных властей должны сплотиться на введение "народного карантина" и солидарными действиями защитить своё здоровье», - подытожил Игорь Рынкевич.









Напомним, что ранее стало известно, что группа врачей из Беларуси, работающих за рубежом, направила Лукашенко открытое письмо, в котором требует ввести на территории страны карантин из-за пандемии коронавируса.



