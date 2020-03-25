Сегодня - День воли!

Текст обращения опубликован на Фейсбук-странице Рады БНР.





«От имени Рады Белорусского Народной Республики поздравляю каждого из вас, в Беларуси и где бы вы ни находились в мире, с нашим светлым национальным праздником. Независимость объявили предки всех нас, перед тем как оккупанты начали денационализацию нашего народа, - пишет председатель Рады БНР. - В 2019 году мы все пережили великое счастье, видя море бело-красно-белых флагов на улицах Вильни, во время похорон Кастуся Калиновского и его соратников-борцов. Всех вас, кто был причастен к этому славному дню, хочу сегодня еще раз поблагодарить от всей души. Гордилась я вами, как никогда! Тогда убедилась, что мы победим!».





Вспомнив одно из наиболее значимых событий последнего времени, Ивонка Сурвилла сказала, что «К сожалению, после радости пришлось пережить большую тревогу, когда Путин пытался захватить наш край. Дай Бог, чтобы это все стало только страшным кошмаром, который мы должны были пережить, чтобы осознать ценность для каждого из нас независимости нашего государства. Пока что большинство из нас успокоилась. Все же трудно верить, что человек, которого народ называет своим президентом, сможет стать его наибольшим изменником».





«Хочется думать, что люди наши, а именно наша молодежь, почувствовали, что независимость стоит того, чтобы мы ее защищали -- все, каждый как может, плотными рядами, - завершает свое обращение Ивонка Сурвилла. - Помните, что вас будут уважать в мире и с вами считаться, только если наше государство займет почетное место в семье свободных народов мира. Так держать, мои дорогие соотечественники! Жыве Беларусь!"





Напомним, что в этом году из-за коронавируса уличные мероприятия на День воли белорусская оппозиция не проводит.