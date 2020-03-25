UDF.BY рассказывает об интересной тенденции, которая наметилась во власти за последнее время.

«Кореличские»

Кореличи – небольшой городской поселок в Гродненской области, на пути из Мирского замка в Новогрудок. Район не может похвастаться ни промышленностью, ни экономическими успехами, зато каким-то образом его уроженцы все чаще попадают в белорусское правительство.





Так на прошлой неделе министром сельского хозяйства был назначен Иван Крупко, родившийся в деревне Бурдевичи. Большая часть его карьеры прошла в соседнем Несвижском районе.





Иван Крупко. Фото: prictalica.by





Крупко стал четвертым (!) чиновником в статусе министра из числа уроженцев Кореличского района. Самым опытным из них является, конечно, министр иностранных дел Владимир Макей, выросший в деревне Некрашевичи.





Вторым по опытности идет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Уроженец деревни Долгиново руководит иаможней уже больше пяти лет.





Юрий Сенько во время субботника в Кореличском районе. Фото: customs.gov.by





Два года назад министром лесного хозяйства был назначен Виталий Дрожжа. Он родился в городском поселке Кореличи – правда, вскоре переехал с родителями в Логойск, где окончил школу.





Есть в белорусской власти еще один высокопоставленный чиновник, у которого должны возникать эмоции при упоминании Кореличского района. Речь о бывшем первом вице-премьере, а ныне губернаторе Минской области Александре Турчине. Он вырос в Новогрудке, но в 2004-2010 годах работал в соседнем районе, в Кореличском исполкоме.

«Белыничские»

Если исследовать биографии чиновников по месту жительства, то удивляет представительство во власти еще одного района – Белыничского. Причем можно сказать, что выходцы скромного региона на Могилевщине почти захватили руководство экономическим блоком в стране.





В конце прошлого года уроженец поселка Белыничи Дмитрий Крутой был повышен до первого вице-премьера.





Фото: belta.by





В начале текущего года заместителем главы Администрации президента стал Валерий Бельский, родившийся в деревне Девошичи. Он курирует экономические вопросы.





Больше трех лет председателем Госпогранкомитета работает Анатолий Лаппо, уроженец деревни Кулаковка.

«Минские»

Для сравнения перечислим чиновников, родившихся в столице, самом крупном городе страны, которые в данный момент находятся на вершине власти. Их пятеро – всего на одного больше, чем уроженцев Кореличского района.





Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.





Заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.





Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.





Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.





Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.





В общем, во власти больше всего «минских», «кореличских» и «белыничских». Областные центры заметно им уступают по представительству.





Но трудно заподозрить, что при существующем авторитарном режиме Александра Лукашенко во власти есть некие кланы или землячества. По всей видимости, достаточно широкое представительство двух скромных районов – просто случайное совпадение.



