Сергей Гуриев, который ныне работает профессором экономики в Школе политических наук в Париже, скептически оценил действия российской власти по борьбе с коронавирусом, где не вводят карантин, аналогичный западным странам.





По его мнению, в Москве опасаются таким образом нанести удар по экономике.





– Ситуация на самом деле тяжелая. К сожалению, если ситуация будет разворачиваться как в западных странах с точки зрения распространения эпидемии, то режим станет перевод выбором: спасть жизни или макроэкономическую стабильность, – считает Гуриев.





Он провел параллели с Чернобыльской катастрофой:





– Сейчас мы можем столкнуться с гораздо более серьезной трагедией. Пандемия коронавируса может унести больше жизней. Принимать меры нужно было неделю назад. Но они до сих пор не принимаются.





О новой ситуации в мире, когда человеческую жизнь ставят выше экономического развития страны, порассуждал белорусский блогер Максим Мирович:





– Если включить циничный экономический расчет, коронавирус фактически не затрагивает «доходную» часть экономики и значительно сокращает «расходную» – затраты на пенсии и медицинское обеспечение.





Казалось бы, коронавирус – идеальный способ поправить финансы многих стран, которые страдают от роста доли пожилого населения. Понимают ли эту простую логику политики западных стран? Я уверен, что понимают. Тем не менее, мы видим активные усилия мировых правительств по введению карантинов и прочих мер по сдерживанию эпидемии. Они искусственно вгоняют свои страны в экономические рецессии, вводят беспрецедентные ограничения на передвижения и экономическую деятельность, тратят сотни миллиардов долларов – и по большому счету это все для того, чтобы спасти своих стариков.









Кто-то скажет, что европейские страны – богатые. Они могут потратить сотни миллиардов евро чтобы спасти своих пожилых граждан. Но в этом принимают участие и многие развивающиеся страны – за последнюю неделю карантины ввели Аргентина, Боливия, Филиппины.





Как итог, мы можем заключить, что для большинства стран современного мира человеческая жизнь стала действительно абсолютной ценностью. Общества готовы платить очень высокую цену, чтобы спасти жизни своих сограждан, хотя это экономически невыгодно.



