+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко не пользуется ни маской, ни респиратором

Более того, глава Беларуси категорически запретил проводить в своей рабочей резиденции — Дворце независимости — специальные медицинские мероприятия.

Так ответила руководитель пресс-службы президента на запрос Радыё Свабода.

Наталья Эйсмонт отметила, что пандемия коронавируса почти не повлияла на рабочий график главы Беларуси.

 — Президент как здоровался за руку, так и здоровается, вы можете и сами это наблюдать — только включите телевизор, — рассказала пресс-секретарь. — Рабочий график также строится по тем же принципам, что и ранее.

Дословно. Лукашенко – о «бродячих вирусах»: «Некий гриппозный период»

Па словам Эйсмонт, Александр Лукашенко не пользуется ни медицинской маской, ни респиратором.

— Все гости Дворца независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем — намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru