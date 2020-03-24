Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко не пользуется ни маской, ни респиратором
Более того, глава Беларуси категорически запретил проводить в своей рабочей резиденции — Дворце независимости — специальные медицинские мероприятия.
Так ответила руководитель пресс-службы президента на запрос Радыё Свабода.
Наталья Эйсмонт отметила, что пандемия коронавируса почти не повлияла на рабочий график главы Беларуси.
— Президент как здоровался за руку, так и здоровается, вы можете и сами это наблюдать — только включите телевизор, — рассказала пресс-секретарь. — Рабочий график также строится по тем же принципам, что и ранее.
Дословно. Лукашенко – о «бродячих вирусах»: «Некий гриппозный период»
Па словам Эйсмонт, Александр Лукашенко не пользуется ни медицинской маской, ни респиратором.
— Все гости Дворца независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем — намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент.
21:57 24/03/2020
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