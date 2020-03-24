Так ответила руководитель пресс-службы президента на запрос Радыё Свабода





Наталья Эйсмонт отметила, что пандемия коронавируса почти не повлияла на рабочий график главы Беларуси.





— Президент как здоровался за руку, так и здоровается, вы можете и сами это наблюдать — только включите телевизор, — рассказала пресс-секретарь. — Рабочий график также строится по тем же принципам, что и ранее.





Дословно. Лукашенко – о «бродячих вирусах»: «Некий гриппозный период»





Па словам Эйсмонт, Александр Лукашенко не пользуется ни медицинской маской, ни респиратором.





— Все гости Дворца независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем — намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент.