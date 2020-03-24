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Бел Рус

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Турцию заподозрили в подготовке вторжения в Сирию на фоне коронавируса

Турецкие власти, вероятно, готовят новое вторжение в Сирию, чтобы отвлечь внимание общественности от распространения коронавируса в стране.

В этом их заподозрило The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, Анкара на протяжении последних нескольких лет регулярно намеренно создавала кризисные ситуации в Ближневосточном регионе ради достижения собственных целей. Так, очередное обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб в январе-феврале позволило Турции отказаться от сдерживания тысяч сирийских беженцев и пропустить их через свои границы в страны Европы. Теперь же турецкому руководству необходим новый конфликт за пределами страны, чтобы сконцентрировать внимание граждан и местных СМИ на успехах Анкары в борьбе с террористами, а не на росте числа случаев инфицирования коронавирусом, который сейчас наблюдается в Турции.

Еще 10 марта, пишет The Jerusalem Post, прогосударственные СМИ в Турции сообщали, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения. Так, издание Daily Sabah в своих публикациях отмечало, что Турция является примером для подражания с точки зрения мер, принятых для борьбы с распространением инфекции: заявлялось, что властям удается не допускать появления вируса на территории страны, несмотря на глобальную вспышку инфекции в соседнем Иране. К настоящему же времени в Турции насчитывается уже более 1,5 тысячи случаев заражения, и правительству приходится вводить жесткие меры для сдерживания инфекции.


На этом фоне создание очередной кризисной ситуации вне территории страны выглядит для Анкары довольно желательным решением, которое к тому же может принести дополнительные экономические и политические выгоды, отмечает The Jerusalem Post. Вероятнее всего, считает издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует вторгнуться в восточную часть Сирии, которая в настоящее время контролируется поддерживаемыми США «Сирийскими демократическими силами» (СДС) и где располагаются крупные нефтяные месторождения. В частности, турецкий лидер в своих выступлениях уже упоминал, что доходы, полученные от продажи нефти с этих месторождений, можно было бы направить на восстановление Сирии.

При этом основной выгодой подобных маневров для Турции, помимо отвлечения внимания от пандемии коронавируса, станет существенное снижение влияния США в данном регионе. В то же время, подчеркивает The Jerusalem Post, чтобы предпринять подобные действия, Эрдогану, скорее всего, придется заручиться негласной поддержкой России, которая также заинтересована в выдавливании США и поддерживаемых ими группировок из этой части Сирии.

Ранее в марте Эрдоган заявил, что главная цель присутствия турецких войск в Сирии заключается в обеспечении территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики. «Наша единственная цель — создать условия, при которых 3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции и 1,5 миллиона на приграничной с Турцией территории в Идлибе смогли бы безопасно вернуться в свои дома», — подчеркивал турецкий лидер.

В январе ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась из-за крупномасштабного наступления сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков. Для нормализации обстановки в регионе были проведены российско-турецкие переговоры на высшем уровне.
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