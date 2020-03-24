Израиль экстренно отправил в море весь военный флот. В чем дело?

Все экипажи перед отправкой прошли проверку на наличие больных и были признаны готовыми к многодневным заданиям. Такой приказ издал командующий ВМФ ЦАХАЛа адмирал Эли Шарвит, сообщает ресурс newsru.co.il, информирует enovosty.com/news.





В то же время, экипажи кораблей, которые пока не вышли в море, находятся в полной изоляции от личного состава баз ВМФ.





В случае поломок находящимся в море кораблям запрещено возвращаться в порт и приказано осуществлять ремонт собственными силами. Пополнить припасы будет возможно только по окончании плавания.





Наземные службы и командная цепочка флота в полном составе поделены на две группы, действующие отдельно друг от друга. В случае выхода из строя командующего ВМФ, его обязанности будет исполнять начальник штаба ВМФ Давид Саар-Саламе.









На данный момент известно только об одной военнослужащей флота, координаторе по кадрам, заразившейся коронавирусом.





Отметим, что в понедельник, 23 марта, количество инфицированных коронавирусом израильтян достигло 1 238 человек.







