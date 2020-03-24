Можно ли перенести президентские выборы в Беларуси из-за коронавируса

А если будет очень нужно? Например, до ноября затянется пандемия коронавируса, и в неё — несмотря на оптимистичные заявления Александра Лукашенко — всё же затянет Беларусь?





“У нас два основания для переноса выборов: война либо чрезвычайное положение”, — рассказала Еврорадио председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.





Коронавирус коварен, и от него можно ожидать всякого. Но вряд ли он станет причиной войны в нашем регионе. А значит, на выборы в Беларуси он может повлиять только в одной ситуации: если из-за него в стране будет объявлено чрезвычайное положение.





Чрезвычайное положение вводится в Беларуси или в какой-то её части указом президента и утверждается Советом Республики. Эпидемия в списке оснований для чрезвычайного положения есть. Она должна быть серьёзной: повлечь (или мочь повлечь) человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери, нарушение условий жизнедеятельности населения, которые требуют проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.





Согласно закону “О чрезвычайном положении” выборы и референдумы не проводятся в течение всего срока действия чрезвычайного положения. Указом президента о введении чрезвычайного положения может быть запрещено или ограничено проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций.









Также в Беларуси предусмотрены три случая, в которых выборы президента должны быть проведены досрочно. По Конституции, это добровольная отставка президента (статья 87), его неспособность по состоянию здоровья осуществлять свои обязанности (часть 1 статьи 88) и смещение с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления (часть 2 статьи 87).





Александру Лукашенко в этом году исполнится 66 лет. Люди этого возраста входят в число наиболее уязвимых для коронавирусной инфекции. Пока что оснований для проведения досрочных выборов нет. Но COVID-19 не щадит никого — в числе заразившихся президент Бразилии, несколько американских конгрессменов, министр здравоохранения Ирана и другие высокие чиновники по всему миру. В случае, если состояние здоровья главы Беларуси ухудшится, есть законные основания для переноса выборов на существенно более ранний срок, чем 30 августа.