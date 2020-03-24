



"Путин прибыл в больницу на Коммунарке", – сказал Песков, его цитируют РИА Новости.





Пресс-секретарь президента напомнил также, что ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в Ново-Огарево, на мероприятии присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.





"Он (президент) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу на Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела", – подытожил Песков.





Похвалил главврача





Владимир Путин отметил слаженную работу персонала в учреждении: специалисты трудятся, "все на боевых постах". Также президент пообщался с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, который в беседе с главой государства назвал учреждение "космосом".





Так он ответил на вопрос Владимира Путина о том, как ему больница: "Космос. За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она, конечно, на порядок лучше".





Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.



