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Фото дня: Путин посетил больницу, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19

Президент России Владимир Путин посетил медицинский центр в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник.


"Путин прибыл в больницу на Коммунарке", – сказал Песков, его цитируют РИА Новости.

Пресс-секретарь президента напомнил также, что ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в Ново-Огарево, на мероприятии присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он (президент) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу на Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела", – подытожил Песков.

Похвалил главврача


Владимир Путин отметил слаженную работу персонала в учреждении: специалисты трудятся, "все на боевых постах". Также президент пообщался с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, который в беседе с главой государства назвал учреждение "космосом".

Так он ответил на вопрос Владимира Путина о том, как ему больница: "Космос. За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она, конечно, на порядок лучше".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.
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