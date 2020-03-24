Северная Македония и Албания готовятся к вступлению в ЕС





Йоханнес Хан. Как сообщает " Европейская правда ", об этом объявил еврокомиссар





Это решение было принято на заседание Совета ЕС по европейским делам, которое проводилось в режиме телеконференции в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса.





"Мои искренние поздравления Северной Македонии и Албании по случаю получения заслуженного "зеленого света" для начала переговоров о членстве в ЕС. Я горжусь возможностью внести вклад в этот важный шаг к евроинтеграции обеих стран", - отметил Йоханнес Хан.





Как известно, Хан занимал должность комиссара по вопросам расширения до конца прошлого года.