Северная Македония и Албания готовятся к вступлению в ЕС
Европейский Союз согласовал начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил еврокомиссар Йоханнес Хан.
Это решение было принято на заседание Совета ЕС по европейским делам, которое проводилось в режиме телеконференции в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса.
"Мои искренние поздравления Северной Македонии и Албании по случаю получения заслуженного "зеленого света" для начала переговоров о членстве в ЕС. Я горжусь возможностью внести вклад в этот важный шаг к евроинтеграции обеих стран", - отметил Йоханнес Хан.
Как известно, Хан занимал должность комиссара по вопросам расширения до конца прошлого года.
16:58 24/03/2020
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