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Повестка на День Воли. Зачем милиции Борис Хамайда?

Витебский активист-ветеран Борис Хамайда получил повестку с требованием явиться в отдел принудительного исполнения Первомайского района Витебска 25 марта - в День Воли.

С него собираются взыскать штраф в размере 810 рублей,  за пикет в день перезахоронения Калиновского. Но штраф был оплачен еще две недели назад ...

По информации "Витебской Весны", главный судебный исполнитель ОПИ Первомайского района Витебска Маковский сообщает в повестке на имя Бориса Хамайды, что против него начато исполнительное делопроизводство и он должен явиться в отдел принудительного исполнения 25 марта в 10.00.

Требование - взыскание суммы штрафа по административному правонарушению в размере 810 рублей (30 базовых величин).

По озвученному судьей протоколу, 22 ноября 2019 года Борис Хамайда, не имея разрешения местного исполнительного органа, вышел на одиночный пикет у «синего дома». В руках держал бело-красно-белый флаг, на груди — плакат.


Борис Хамайда считает, что эта повестка - попытка государства создать ему препятствия в праздновании Дня Воли. Не более того. Ведь штраф в размере 810 рублей за пикет у «синего дома» в день перезахоронения Кастуся Калиновского он заплатил еще 11 марта, и никакого «принудительного исполнения» быть не может.

Год назад 25 марта Борис Хамайда поднял в центре Витебска флаг города с изображением «Погони», а в руках держал плакат с цитатой российского писателя Ивана Бунина: «Город (Витебск) древний и нерусский». Оппозиционер был задержан.
Источник: spring96.org
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