Повестка на День Воли. Зачем милиции Борис Хамайда?

С него собираются взыскать штраф в размере 810 рублей, за пикет в день перезахоронения Калиновского. Но штраф был оплачен еще две недели назад ...





По информации "Витебской Весны", главный судебный исполнитель ОПИ Первомайского района Витебска Маковский сообщает в повестке на имя Бориса Хамайды, что против него начато исполнительное делопроизводство и он должен явиться в отдел принудительного исполнения 25 марта в 10.00.





Требование - взыскание суммы штрафа по административному правонарушению в размере 810 рублей (30 базовых величин).





По озвученному судьей протоколу, 22 ноября 2019 года Борис Хамайда, не имея разрешения местного исполнительного органа, вышел на одиночный пикет у «синего дома». В руках держал бело-красно-белый флаг, на груди — плакат.









Борис Хамайда считает, что эта повестка - попытка государства создать ему препятствия в праздновании Дня Воли. Не более того. Ведь штраф в размере 810 рублей за пикет у «синего дома» в день перезахоронения Кастуся Калиновского он заплатил еще 11 марта, и никакого «принудительного исполнения» быть не может.





Год назад 25 марта Борис Хамайда поднял в центре Витебска флаг города с изображением «Погони», а в руках держал плакат с цитатой российского писателя Ивана Бунина: «Город (Витебск) древний и нерусский». Оппозиционер был задержан.