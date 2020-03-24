Как российская пропаганда работает в Беларуси

Eurasian States in Transition research center (EAST Center), действующий в Варшваве и International Strategic Action Network for Security (iSANS) опубликовал исследование "Пропаганда и дезинформация Sputnik Беларусь", в котором анализируется деятельность в нашей стране медиапроекта, организованного МИА «Россия сегодня».





Его автором стал руководитель EAST Center Андрей Елисеев.





Исследование основано на систематическом мониторинге материалов русскоязычной веб-страницы Sputnik Беларусь в 2019 году, который включал в себя около 5000 новостных публикаций на общественно-политическую и международную тематику, около 140 видеопередач Sputnik Беларусь и более 100 комментариев для радио Sputnik.





Как говорится в работе, большинство заходов на веб-страницу Sputnik Беларусь осуществляется из России, нежели из Беларуси (согласно данным similarweb.com, 74% и 17% заходов с десктопных устройств в январе 2020 года, соответственно).





Однако даже с учетом преобладания российских читателей, Sputnik Беларусь является крупным информационным агентством, формирующим общественное мнение в Беларуси.





В исследовании описаны 12 основных пропагандистских нарративов, продвигаемых агентством. Среди них нарративы о том, что белорусы - часть русского народа и русского мира, а будущее для Беларуси возможно только в союзе с Россией; о том, что Украина находится под внешним управлением, а украинские правители - марионетки США/Запада и т.д.





"Распространение такого контента происходит преимущественно через авторские колонки, радио- и видеоматериалы Sputnik Беларусь благодаря очень специфической подборке колумнистов и комментаторов, многие из которых являются адептами концепции Русского мира и идеологии западнорусизма", - сообщается в исследовании.





Каждый из 12 пунктов сопровождается пятью конкретными примерами в виде выдержек из статей, радио- и видеоматериалов за 2019 год.









Как пишет Андрей Елисеев, в реальности Sputnik Беларусь предлагает аудитории кремлецентричную картину мира.





"А слоган «Говорим то, о чем другие молчат», на практике превращается в представление значительной части эфира лицам с радикальными взглядами на политическое прошлое и будущее Беларуси", - отмечается в работе.





"Хотя новостные публикации Sputnik Беларусь лишь в относительно редких случаях содержат явную пропаганду и дезинформацию, они порой следуют определенной политической линии и идеологическим инструкциям.





Систематический мониторинг Sputnik Беларусь выявил увеличение контента, связанного с освещением деятельности Владимира Путина и российских органов власти, начиная с третьей декады апреля 2019 года, а также устойчивое увеличение числа милитаристских публикаций на тему российской военной техники и учений в течение 2019 года", - говорится в исследовании.