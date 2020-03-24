Игорь Зеленкевич в комментарии « Министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 годахв комментарии « Салідарнасці » оценил действия властей по борьбе с распространением коронавируса.





Зеленкевич не ставит под сомнение опасность вируса:





– Если ВОЗ объявил пандемию, значит, коронавирус в целом представляет для человечества опасность.





Но он не считает, что Беларуси следует вводить карантин по примеру других европейских стран.





– Первое: это не решается всеобщим голосованием. Специалисты должны готовить предложения властям по тем или иным действиям. Второе. Если у нас около 80 случаев заражения, то я считаю, что ограничительных (не карантинных) мер на сегодняшнем этапе вполне достаточно. На мой взгляд, действия властей носят адекватный ситуации характер, – сказал Игорь Зеленкевич.





Может ли в Беларуси повториться то, что происходит в Италии?





– У нас так не будет, это невозможно. В ситуации с коронавирусом побеждает система здравоохранения, а не медицинские технологии: кто лучше голову пересаживает, у кого лучше развита трансплантация. Если в Италии нет ни одной инфекционной больницы, то я задаю вопрос: а где были власти? Надо было отслеживать ситуацию. Коронавирус побеждают совместные действия – специалистов, властей, населения. В Китае победила система, совместные действия, – сказал бывший министр здравоохранения.









Как лично Игорь Зеленкевич старается уберечься от вируса?





– Где-то около месяца назад мы получили от Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района указание: надо сделать то и то. Теперь у нас в офисе есть дозатор с антисептической жидкостью. Дозатор стоит и при входе в здание. Я им пользуюсь, обрабатываю руки.





Чаще чем обычно, мою руки с мылом. Маски я не ношу, поскольку чувствую себя нормально и не представляю угрозу для окружающих. И не болтаюсь, где скопления людей, мероприятия. Приостановил посещение бассейна. Я считаю, что этих мер вполне достаточно, хотя мой возраст – 65+, – рассказал Зеленкевич.