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Экс-министр здравоохранения: Коронавирус побеждает система, а не технологии

Бывший министр здравоохранения Игорь Зеленкевич уверен, что у нас как в Италии не будет

Министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 годах Игорь Зеленкевич в комментарии «Салідарнасці» оценил действия властей по борьбе с распространением коронавируса.

Зеленкевич не ставит под сомнение опасность вируса:

– Если ВОЗ объявил пандемию, значит, коронавирус в целом представляет для человечества опасность.

Но он не считает, что Беларуси следует вводить карантин по примеру других европейских стран.

– Первое: это не решается всеобщим голосованием. Специалисты должны готовить предложения властям по тем или иным действиям. Второе. Если у нас около 80 случаев заражения, то я считаю, что ограничительных (не карантинных) мер на сегодняшнем этапе вполне достаточно. На мой взгляд, действия властей носят адекватный ситуации характер, – сказал Игорь Зеленкевич.

Может ли в Беларуси повториться то, что происходит в Италии? 

– У нас так не будет, это невозможно. В ситуации с коронавирусом побеждает система здравоохранения, а не медицинские технологии: кто лучше голову пересаживает, у кого лучше развита трансплантация. Если в Италии нет ни одной инфекционной больницы, то я задаю вопрос: а где были власти? Надо было отслеживать ситуацию. Коронавирус побеждают совместные действия – специалистов, властей, населения. В Китае победила система, совместные действия, – сказал бывший министр здравоохранения.


Как лично Игорь Зеленкевич старается уберечься от вируса?

– Где-то около месяца назад мы получили от Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района указание: надо сделать то и то. Теперь у нас в офисе есть дозатор с антисептической жидкостью. Дозатор стоит и при входе в здание. Я им пользуюсь, обрабатываю руки.

Чаще чем обычно, мою руки с мылом. Маски я не ношу, поскольку чувствую себя нормально и не представляю угрозу для окружающих. И не болтаюсь, где скопления людей, мероприятия. Приостановил посещение бассейна. Я считаю, что этих мер вполне достаточно, хотя мой возраст – 65+, – рассказал Зеленкевич.
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