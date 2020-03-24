COVID-19 обнаружили у 82-летнего экс-президента Финляндии

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА , об этом сообщает канцелярия президента страны.





Ранее канцелярия сообщала, что 21 марта коронавирус Covid-19 диагностирован у супруги Ахтисаари — Ээвы.





«Президенту Мартти Ахтисаари был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Инфекция была подтверждена в понедельник, 23 марта. Президент Ахтисаари в текущих обстоятельствах чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.





Отметим, Мартти Ахтисаари — финский дипломат, сотрудник ООН. Лауреат Нобелевской премии мира в 2008 году.