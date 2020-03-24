COVID-19 обнаружили у 82-летнего экс-президента Финляндии
Диагноз коронавирус Covid-19 подтвердили у экс-президента (1994-2000) Финляндии — 82-летнего Мартти Ахтисаари.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает канцелярия президента страны.
Ранее канцелярия сообщала, что 21 марта коронавирус Covid-19 диагностирован у супруги Ахтисаари — Ээвы.
«Президенту Мартти Ахтисаари был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Инфекция была подтверждена в понедельник, 23 марта. Президент Ахтисаари в текущих обстоятельствах чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.
Отметим, Мартти Ахтисаари — финский дипломат, сотрудник ООН. Лауреат Нобелевской премии мира в 2008 году.
15:36 24/03/2020
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