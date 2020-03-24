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Соглашение о 35 евро за шенген Беларусь ратифицирует через неделю

Соглашение с Евросоюзом об облегчении визового режима и реадмиссии планируется ратифицировать в Овальном зале в приоритетном режиме

Об этом заявил журналистам во вторник глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.

"Сегодня на заседании комиссии будет рассмотрено соглашение об упрощении выдачи виз, после этого оно будет передано в Совет Палаты представителей, а затем на ратификацию в приоритетном порядке", - сказал Савиных.

По его словам, планируется, что оно будет ратифицировано "второго либо третьего апреля" (2 апреля откроется сессии Палаты представителей Национального собрания - Sputnik).

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли эпидемия коронавируса на формат сессии, Савиных отметил, что открытие весенней сессии палаты представителей пройдет как обычно.


"Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад и наладится обычная жизнь (...), люди начнут путешествовать, соглашение должно вступить в силу", - сказал Савиных.

Сегодня на расширенном заседании парламентской комиссии было принято решение включить данное постановление в повестку весенней сессии.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом Минск и Брюссель подписали в начале января текущего года.
Источник: sputnik.by
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