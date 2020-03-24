Лукашенко обсудил с президентом Латвии свой визит в Ригу и хоккей

Одной из основных тем разговора стал предстоящий визит Лукашенко в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения из-за COVID-19, он перенесен на более поздние сроки.





Как подчеркнул Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.





В преддверии личной встречи сегодня главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества.





Отдельно затрагивалась тема подготовки совместного чемпионата мира по хоккею, который был запланирован на 2021 год, но из-за коронавируса и отмены ЧМ-2020 в Швейцарии может быть перенесен на 2022 год.



