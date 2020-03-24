Лукашенко обсудил с президентом Латвии свой визит в Ригу и хоккей
По инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор главы Беларуси Александра Лукашенко с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Одной из основных тем разговора стал предстоящий визит Лукашенко в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения из-за COVID-19, он перенесен на более поздние сроки.
Как подчеркнул Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.
В преддверии личной встречи сегодня главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества.
Отдельно затрагивалась тема подготовки совместного чемпионата мира по хоккею, который был запланирован на 2021 год, но из-за коронавируса и отмены ЧМ-2020 в Швейцарии может быть перенесен на 2022 год.
"Белорусский партизан"
14:03 24/03/2020
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