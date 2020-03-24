+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Оптимист Лукашенко: Выдержим до православной Пасхи - жить будем

Лукашенко продолжает нас убеждать, что никаких проблем со свирепствующим в мире смертельным вирусом в Беларуси нет. Главной проблемой он все также считает панику.

И это при том, что количество заболевших в мире уже приближается к 400 тысячам, а число умерших идет на десятки тысяч.

Очередной перл Лукашенко выдал во время встречи с китайским послом Цуй Цимином: "Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем", - сказал он.


Во время встречи Лукашенко отметил, что Беларусь не закрывала границу ни с одной страной. Но очень серьезно контролирует ситуацию с точки зрения приезда граждан из эпидемиологически неблагополучных стран, в том числе из Германии, Франции и Италии.

— К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь, — сказал Александр Лукашенко. — В сутки бывает ни одного зараженного коронавирусом. Бывает два-три человека, но без всяких симптомов. Мы их обязательно, конечно, на карантин сажаем. 

Через неделю-полторы они выходят. Правда, клеймят нас разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация. Поэтому я молю Бога, чтобы мы и дальше таким образом прошли этот пик вирусных заболеваний, и ситуация стабилизировалась точно так, как она у вас сегодня стабилизировалась, люди возвращаются к нормальной жизни.

При этом он обратил внимание, что в Беларуси по совету китайских специалистов под особой опекой находятся пожилые люди, которые наиболее уязвимы к вирусам. Однако добавил, что его беспокоит другая тенденция:

— Мы как-то бросились на коронавирус. Сегодня я предупредил Минздрав и главу Администрации, он занимается этим вопросом: мы меньше начали уделять внимание другим болезням. Потому что от коронавируса у нас, тьфу-тьфу, не погиб еще ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил, чтобы врачи не ослабляли внимание к людям с другими болезнями.


Лукашенко подчеркнул, что наиболее подвержены заражению всякого рода вирусами и попадают в больницу в основном люди, имеющие не одну болезнь, а целый букет: сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, гипертония, лишний вес, сахарный диабет и прочее.

— Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его тормошить, — сказал Александр Лукашенко. — Врачам нашим пока удается справляться, но расслабляться мы не планируем. Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Потому что я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации. 

От психоза будут остальные болезни. Так говорят и специалисты. Поэтому ваш опыт, наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти вот это пик. Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем, цитирует Лукашенко sb.by
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru