Оптимист Лукашенко: Выдержим до православной Пасхи - жить будем

И это при том, что количество заболевших в мире уже приближается к 400 тысячам, а число умерших идет на десятки тысяч.





Очередной перл Лукашенко выдал во время встречи с китайским послом Цуй Цимином: "Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем", - сказал он.









Во время встречи Лукашенко отметил, что Беларусь не закрывала границу ни с одной страной. Но очень серьезно контролирует ситуацию с точки зрения приезда граждан из эпидемиологически неблагополучных стран, в том числе из Германии, Франции и Италии.





— К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь, — сказал Александр Лукашенко. — В сутки бывает ни одного зараженного коронавирусом. Бывает два-три человека, но без всяких симптомов. Мы их обязательно, конечно, на карантин сажаем.





Через неделю-полторы они выходят. Правда, клеймят нас разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация. Поэтому я молю Бога, чтобы мы и дальше таким образом прошли этот пик вирусных заболеваний, и ситуация стабилизировалась точно так, как она у вас сегодня стабилизировалась, люди возвращаются к нормальной жизни.





При этом он обратил внимание, что в Беларуси по совету китайских специалистов под особой опекой находятся пожилые люди, которые наиболее уязвимы к вирусам. Однако добавил, что его беспокоит другая тенденция:





— Мы как-то бросились на коронавирус. Сегодня я предупредил Минздрав и главу Администрации, он занимается этим вопросом: мы меньше начали уделять внимание другим болезням. Потому что от коронавируса у нас, тьфу-тьфу, не погиб еще ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил, чтобы врачи не ослабляли внимание к людям с другими болезнями.









Лукашенко подчеркнул, что наиболее подвержены заражению всякого рода вирусами и попадают в больницу в основном люди, имеющие не одну болезнь, а целый букет: сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, гипертония, лишний вес, сахарный диабет и прочее.





— Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его тормошить, — сказал Александр Лукашенко. — Врачам нашим пока удается справляться, но расслабляться мы не планируем. Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Потому что я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации.



