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Коронавирус им нипочем: Лукашенко анонсировал визит Си Цзиньпина

Лукашенко анонсировал визит в Беларусь главы КНР Си Цзиньпина: "В Беларуси его очень ждем" .

Лукашенко отметил, что сейчас стороны ведут подготовку к предстоящему визиту на высшем уровне. 

"У нас еще есть время подготовиться к нему, чтобы он был наполнен нужными для двух государств мероприятиями", - заметил Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси  Цуй Цимином.
"Белорусский партизан"
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