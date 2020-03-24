Коронавирус им нипочем: Лукашенко анонсировал визит Си Цзиньпина
Лукашенко анонсировал визит в Беларусь главы КНР Си Цзиньпина: "В Беларуси его очень ждем" .
Лукашенко отметил, что сейчас стороны ведут подготовку к предстоящему визиту на высшем уровне.
"У нас еще есть время подготовиться к нему, чтобы он был наполнен нужными для двух государств мероприятиями", - заметил Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином.
"Белорусский партизан"
12:01 24/03/2020
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