Об заявил сегодня Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином.





При этом он подчеркнул, что случаи заболевания коронавирусом, которые зафиксированы в Беларуси, являются завезенными из-за границы. "У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус", - уверен он.





В то же время, несмотря на большое число граждан Китая, которые приезжают на работу в Беларусь, не было ни одного случая, чтобы они привезли в страну коронавирус.





"Из завезенных коронавирусов из Китая - ни одного. Здесь работает очень много граждан Китайской Народной Республики (и в "Великом камне", и на других объектах, и на БНБК, который мы строим с помощью китайского народа и кредита) - ни одного факта, случая, завезенного из КНР вируса.





Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело. Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего", - цитирует Лукашенко belta.by













Тем временем, как выяснилось накануне, в Житковичах смертельно опасным вирусом заболела 58-летняя женщина . При этом тест на коронавирус ей сделали лишь тогда, когда она потеряла сознание прямо в поликлинике, а позже выяснилось, что она давно не была за границей и не контактировала ни с кем их ранее зараженных.





Таким образом, либо Лукашенко сознательно врет, либо все новости доходят до него "на пятые сутки".