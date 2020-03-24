Слуцкого блогера будут судить за несанкционированный митинг
Как сообщает "Новы Час", сотрудники милиции города Слуцк возбудили административное дело против блогера, участника проекта «Страна для жизни» Владимира Неронского за организацию 15 марта несанкционированной встречи с людьми возле речки Случь.
"17 марта я был вызван в отдел Слуцкого РОВД для ознакомления с материалами дела по факту проведения несанкционированного митинга. Первоначально суд надо мной планировался состояться в этот же день, после был перенесен на 25 марта", — рассказал Владимир Неронский.
По словам Владимира, в разговоре с представителями милиции он пытался ссылаться на конституционное право граждан на собрания для обсуждения своих проблем, однако взаимопонимания с милиционерами не произошло. Владимир пригласил всех неравнодушных людей присутствовать на суде, чтобы своим присутствием выразить свое недовольство порядками в Слуцке и поддержать человека, который борется за справедливость.
Также блогер считает, что "против него запланировано всестороннее давление, чтобы закрыть ему рот". Считает, что организация этого давления будет уходить от действующего мэра в Слуцке Андрея Янчевского, которого он в одном из своих материалов на YouTube обвинил в том, что тот не обращает внимания на несправедливости в регионе.
Блогер Владимир Неронский присоединился к инициативе «Страна для жизни» во второй половине февраля этого года.
09:44 24/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение