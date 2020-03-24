Слуцкого блогера будут судить за несанкционированный митинг

"17 марта я был вызван в отдел Слуцкого РОВД для ознакомления с материалами дела по факту проведения несанкционированного митинга. Первоначально суд надо мной планировался состояться в этот же день, после был перенесен на 25 марта", — рассказал Владимир Неронский.





По словам Владимира, в разговоре с представителями милиции он пытался ссылаться на конституционное право граждан на собрания для обсуждения своих проблем, однако взаимопонимания с милиционерами не произошло. Владимир пригласил всех неравнодушных людей присутствовать на суде, чтобы своим присутствием выразить свое недовольство порядками в Слуцке и поддержать человека, который борется за справедливость.





Также блогер считает, что "против него запланировано всестороннее давление, чтобы закрыть ему рот". Считает, что организация этого давления будет уходить от действующего мэра в Слуцке Андрея Янчевского, которого он в одном из своих материалов на YouTube обвинил в том, что тот не обращает внимания на несправедливости в регионе.





Блогер Владимир Неронский присоединился к инициативе «Страна для жизни» во второй половине февраля этого года.