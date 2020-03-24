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Жириновский призвал создать Российскую Конфедерацию с республиками СССР

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал создать Российскую Конфедерацию со странами бывшего СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Пора договориться с нашими соседями — бывшими республиками СССР (Казахстан, вся Средняя Азия, Беларусь, Молдавия, возможно, Азербайджан, Армения и Грузия) — о том, чтобы перейти к новой форме государственного объединения Российская Конфедерация», — предложил Жириновский.

Центр должен взять на себя только ряд ключевых вопросов, в частности внешнюю политику и финансы, рассуждает он.

Парламентарий также предложил подумать о сближении с Турцией, Ираном, Сирией, а в перспективе и Ираком.

Время благоприятствует, уверен Жириновский.
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