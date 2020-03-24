«Пора договориться с нашими соседями — бывшими республиками СССР (Казахстан, вся Средняя Азия, Беларусь, Молдавия, возможно, Азербайджан, Армения и Грузия) — о том, чтобы перейти к новой форме государственного объединения Российская Конфедерация», — предложил Жириновский.





Центр должен взять на себя только ряд ключевых вопросов, в частности внешнюю политику и финансы, рассуждает он.





Парламентарий также предложил подумать о сближении с Турцией, Ираном, Сирией, а в перспективе и Ираком.





Время благоприятствует, уверен Жириновский.



