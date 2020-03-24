Поротников: Формирование «пояса добрососедства» будет не простым

Однако сдерживающим фактором остается демонстративная верность беларуско-российскому союзничеству в сфере обороны, пишет Беларусь в фокусе.





25 марта состоится совместная тренировка ВВС, войск ПВО Беларуси и Воздушных Сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов. Мероприятие было запланировано сторонами в ноябре 2019 года и включено в План международного военного сотрудничества на 2020 год.





Ещё 5 марта 2019 года Александр Лукашенко выступил за налаживание отношений с НАТО, мотивировав это тем, что три из пяти соседних государств уже являются членами Альянса, а Украина стремится присоединиться к нему. 28.03.2019 в Варшаве прошла встреча представителей генеральных штабов армий Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Мероприятие было посвящено укреплению доверия и безопасности в регионе.





9 июля 2019 года состоялся визит в Украину Начальника Генштаба армии Беларуси Олега Белоконева. В ходе встречи со своим украинским коллегой Русланом Хомчаком он обсудил вопросы региональной безопасности и развития двусторонних отношений в военной сфере. Стороны высказали намерение продолжить диалог в этой области.





18-20 августа в Минске находился Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонидс Калниньш. Латвийская делегация посетила Военную академию Республики Беларусь и одну из воинских частей, куда ранее делегации стран НАТО не приглашались.









30-31 августа в Варшаве Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и замминистра иностранных дела Олег Кравченко провели встречи с руководством Бюро национальной безопасности при Президенте Польши и приняли участие в четырёхсторонней встрече руководителей Совбезов Беларуси, Польши, Украины и экс-помощника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона.





Беларуская сторона демонстрирует интерес к позитивной динамике двусторонних военно-политических отношений с Украиной и соседними странами НАТО. В ходе традиционных февральских брифингов Минобороны Беларуси в 2019 и 2020 годах это желание было зафиксировано. Но одновременно декларируется приверженность военному союзу с Россией. Которую соседи Беларуси рассматривают в качестве основной угрозы собственной безопасности. Особый и непрозрачный характер сотрудничества Минска и Москвы в военной сфере является и останется на обозримую перспективу сдерживающим фактором для развития диалога в сфере безопасности с прочими соседями.







