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Поротников: Формирование «пояса добрососедства» будет не простым

Официальный Минск декларирует приверженность политике «пояса добрососедства» в военной сфере в отношении соседних стран НАТО и Украины.

Поротников: Формирование «пояса добрососедства» будет не простым
Иллюстративное фото
Однако сдерживающим фактором остается демонстративная верность беларуско-российскому союзничеству в сфере обороны, пишет Беларусь в фокусе.

25 марта состоится совместная тренировка ВВС, войск ПВО Беларуси и Воздушных Сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов. Мероприятие было запланировано сторонами в ноябре 2019 года и включено в План международного военного сотрудничества на 2020 год.

Ещё 5 марта 2019 года Александр Лукашенко выступил за налаживание отношений с НАТО, мотивировав это тем, что три из пяти соседних государств уже являются членами Альянса, а Украина стремится присоединиться к нему. 28.03.2019 в Варшаве прошла встреча представителей генеральных штабов армий Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Мероприятие было посвящено укреплению доверия и безопасности в регионе.

9 июля 2019 года состоялся визит в Украину Начальника Генштаба армии Беларуси Олега Белоконева. В ходе встречи со своим украинским коллегой Русланом Хомчаком он обсудил вопросы региональной безопасности и развития двусторонних отношений в военной сфере. Стороны высказали намерение продолжить диалог в этой области.

18-20 августа в Минске находился Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонидс Калниньш. Латвийская делегация посетила Военную академию Республики Беларусь и одну из воинских частей, куда ранее делегации стран НАТО не приглашались.


30-31 августа в Варшаве Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и замминистра иностранных дела Олег Кравченко провели встречи с руководством Бюро национальной безопасности при Президенте Польши и приняли участие в четырёхсторонней встрече руководителей Совбезов Беларуси, Польши, Украины и экс-помощника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Беларуская сторона демонстрирует интерес к позитивной динамике двусторонних военно-политических отношений с Украиной и соседними странами НАТО. В ходе традиционных февральских брифингов Минобороны Беларуси в 2019 и 2020 годах это желание было зафиксировано. Но одновременно декларируется приверженность военному союзу с Россией. Которую соседи Беларуси рассматривают в качестве основной угрозы собственной безопасности. Особый и непрозрачный характер сотрудничества Минска и Москвы в военной сфере является и останется на обозримую перспективу сдерживающим фактором для развития диалога в сфере безопасности с прочими соседями.
Андрей Поротников
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