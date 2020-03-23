+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

По словам генсека ООН, нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на United Nations.

По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

"Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил Гутереш.

Он отметил, что нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru