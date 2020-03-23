



"Результат сегодняшней проверки негативный, - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в Берлине. - В ближайшие дни будут проведены дополнительные анализы".





В пятницу Меркель сделала профилактическую прививку от пневмококков. Канцлера проинформировали в воскресенье вечером, что ее врач получил положительный результат на коронавирус. После этого Меркель изолировалась дома.





"Канцлер чувствует себя хорошо", - сказал Зайберт в понедельник днем. Меркель председательствовала на заседании правительства в понедельник в телефонном режиме и в настоящее время выполняет свою работу из дома.





Зайберт объявил в воскресенье, что канцлера будут регулярно проверять в течение следующих нескольких дней, потому что сам по себе тест не дает окончательного результата. Меркель находится в своей берлинской квартире.