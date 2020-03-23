+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В правительстве Германии объявили результат теста Меркель на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится в карантине с вечера воскресенья, сдала тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Результат сегодняшней проверки негативный, - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в Берлине. - В ближайшие дни будут проведены дополнительные анализы".

В пятницу Меркель сделала профилактическую прививку от пневмококков. Канцлера проинформировали в воскресенье вечером, что ее врач получил положительный результат на коронавирус. После этого Меркель изолировалась дома.

"Канцлер чувствует себя хорошо", - сказал Зайберт в понедельник днем. Меркель председательствовала на заседании правительства в понедельник в телефонном режиме и в настоящее время выполняет свою работу из дома.

Зайберт объявил в воскресенье, что канцлера будут регулярно проверять в течение следующих нескольких дней, потому что сам по себе тест не дает окончательного результата. Меркель находится в своей берлинской квартире.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru