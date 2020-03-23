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Евросоюз начнет переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Евросоюз готов начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии в ЕС. Ожидается, что официальное решение об этом будет принято на этой неделе Советом по общим вопросам и финализировано в мае саммите в Загребе, сообщает албанское издание Exit News.

Против начала переговоров выступали Франция и Нидерланды, ссылаясь на ситуацию с демократией и коррупцией в балканских странах. В конце концов они поддержали решение, после того как Еврокомиссия признала прогресс Албании и Северной Македонии на пути реформ в области верховенства права пишет REFORM.by

По информации Reuters, начало переговоров также блокировала Греция, но она дала свое согласие после включения в предварительное соглашение пункта о защите национальных меньшинств в Албании.

Решение рекомендовать начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС было принято в 2018 году. Еврокомиссия несколько раз подтверждала свою рекомендацию, однако Совет Евросоюза в октябре прошлого года отложил начало переговоров.
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