«…органом уголовного преследования в дальнейшем, как непосредственно, так и через органы дознания, будут приниматься меры по установлению виновного лица», – сообщил начальник отдела Следственного комитета Юрий Варавко.

После признательных показаний бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского предварительное расследование по уголовному делу о насильственном исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко продлили до 18 марта.





Отказ следствия Беларускай праўдзе прокомментировал Олег Волчек, представитель семьи Захаренко:





-У меня не вызвал удивления тот факт, что следователь Юрий Варавко вновь приостановил расследование по делу Юрия Захаренко. Знаете, в любом случае, следователь был обязан предпринять все возможности для допроса Юрия Гаравского, который признался в убийстве и представил свои доказательства. Тем более, что правительство Швейцарии ему бы в этом не препятствовало. Получается, что следствию показания Юрия Гаравского не нужны. Решение следствия еще раз подтвердило, что при этой власти никто не будет проводить объективное расследование. Могли бы хотя бы провести пресс-конференцию и сказать, что показания Юрия Гаравского не подтвердились. Дела о насильственных похищениях министра МВД Юрия Захаренко, вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского будут вновь лежат в сейфе у Варавко, а милиция будет раз в год составлять рапорт, что предприняли все усилия найти преступников, но не смогли.









СПРАВКА.





Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, который после отставки пытался объединить бывших и действующих офицеров силовых структур, стал первой жертвой «эскадронов смерти». Политика похитили 7 мая 1999 года рядом с собственным домом…





Только 17 сентября 1999 года возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса. Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.





Отведенные законом на расследование 15 лет истекли 7 мая 2014 года, поэтому дело об исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко подлежит прекращению по срокам давности.





1 августа 2016 года Мингорсуд отказал в удовлетворении жалобы 92-летней Ульяны Захаренко, матери экс-главы МВД Юрия Захаренко, о признании сына умершим. На протяжении 13 лет этим же занимается и жена исчезнувшего политика Ольга Захаренко.





Последний раз расследование приостанавливалось в декабре 2018 года.





Расследование дела было возобновлено 18 декабря прошлого года – на второй день после разоблачительных признаний Юрия Гаравского.





Предварительное расследование по делу об исчезновении Юрия Захаренко продлено до 18 февраля 2020 года.