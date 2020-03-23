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В Нидерландах возобновились судебные слушания по делу сбитого "Боинга" МН17

В зале были только три судьи, секретарь, адвокат, а вместо трех прокуроров - был только один.

В Нидерландах возобновились вторые слушания по делу сбитого над Донбассом малазийского "Боинга". Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В условиях карантина в Нидерландах состоялось судебное заседание. Без присутствия прессы и родственников погибших. В зале были только три судьи, секретарь, адвокат, а вместо трех прокуроров - был только один. Заседание длилось меньше часа. 

Справка. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук». Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко. 9 марта В Нидерландах начался судебный процесс над этими людьми. Ни один из них не явился на заседание. В то же время суд заявил, что готов вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.
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