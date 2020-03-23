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Появилась видеоинструкция по самостоятельному празднованию Дня Воли

В этом году коронавирус внес коррективы в планы организаторов Дня Воли, и у них возникла идея "устроить интерактивный праздник".

Как известно, организаторы  отказались от уличной акции, вместо нее анонсируется онлайн-праздник "Достойный День Воли" (его трансляция начнется 25 марта в 18 часов на сайте Hodna.by и в соцсетях). А теперь появились видеоролики, посвященные празднованию 102-й годовщины провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики "в условиях самоизоляции и карантина". Один из них — это видеоинструкция по самостоятельному празднованию Дня Воли, передает "Еврорадио"
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