Появилась видеоинструкция по самостоятельному празднованию Дня Воли
В этом году коронавирус внес коррективы в планы организаторов Дня Воли, и у них возникла идея "устроить интерактивный праздник".
Как известно, организаторы отказались от уличной акции, вместо нее анонсируется онлайн-праздник "Достойный День Воли" (его трансляция начнется 25 марта в 18 часов на сайте Hodna.by и в соцсетях). А теперь появились видеоролики, посвященные празднованию 102-й годовщины провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики "в условиях самоизоляции и карантина". Один из них — это видеоинструкция по самостоятельному празднованию Дня Воли, передает "Еврорадио".
18:22 23/03/2020
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