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ООН в Беларуси призывает власть соблюдать права граждан

ООН в Беларуси подготовила рекомендации «Права человека в период пандемии COVID-19».

В документе отмечается, что во время распространения инфекции важно, чтобы права человека оставались в центре политики и мер, принимаемых государством.

Представительство ООН в Беларуси выражает озабоченность распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Организация отмечает, что распространение инфекции вызывает рост негативных социальных и экономических последствий для общества и страны.

«ООН в Беларуси признает серьезность существующего кризиса в области здравоохранения и отмечает, что использование чрезвычайных полномочий разрешено международным правом в ответ на значительные угрозы. Любые меры реагирования на коронавирус должны быть пропорциональными, необходимыми и недискриминационными», – говорится в рекомендациях ООН.

Представительство ООН в Беларуси напоминает, что роль властей в том, чтобы исполнялись базовые принципы защиты всех категорий уязвимых групп, которые в условиях пандемии COVID-19 станут еще более уязвимыми и нуждаются в поддержке. 

Представительство ООН отмечает, что наиболее уязвимыми являются люди с низким уровнем дохода, изолированное сельское население, люди с инвалидностью, пожилые люди, которые живут одни или в социальных учреждениях, люди, лишенные свободы, а также все, кто нуждается в помощи.

ООН отмечает, что вспышка и реагирование на COVID-19 сопровождаются массивной «инфодемией», которая затрудняет поиск надежных источников информации и рекомендаций. Важно, чтобы власти были полностью ясными в своих действиях и представляли доступ к надежной, основанной на фактах информации.
Источник: belsat.eu
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