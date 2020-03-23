ООН в Беларуси призывает власть соблюдать права граждан

документе отмечается, что во время распространения инфекции важно, чтобы права человека оставались в центре политики и мер, принимаемых государством.





Представительство ООН в Беларуси выражает озабоченность распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Организация отмечает, что распространение инфекции вызывает рост негативных социальных и экономических последствий для общества и страны.





«ООН в Беларуси признает серьезность существующего кризиса в области здравоохранения и отмечает, что использование чрезвычайных полномочий разрешено международным правом в ответ на значительные угрозы. Любые меры реагирования на коронавирус должны быть пропорциональными, необходимыми и недискриминационными», – говорится в рекомендациях ООН.





Представительство ООН в Беларуси напоминает, что роль властей в том, чтобы исполнялись базовые принципы защиты всех категорий уязвимых групп, которые в условиях пандемии COVID-19 станут еще более уязвимыми и нуждаются в поддержке.





Представительство ООН отмечает, что наиболее уязвимыми являются люди с низким уровнем дохода, изолированное сельское население, люди с инвалидностью, пожилые люди, которые живут одни или в социальных учреждениях, люди, лишенные свободы, а также все, кто нуждается в помощи.





ООН отмечает, что вспышка и реагирование на COVID-19 сопровождаются массивной «инфодемией», которая затрудняет поиск надежных источников информации и рекомендаций. Важно, чтобы власти были полностью ясными в своих действиях и представляли доступ к надежной, основанной на фактах информации.