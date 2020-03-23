Втюрин и его адвокат просили закрыть процесс или допросить фигурантов за закрытыми дверями, судебная коллегия по уголовным делам отклонила эти ходатайства, передает TUT.BY





Свое выступление бывший заместитель госсекретаря Совбеза начинает с обращения к суду. Говорит, будет оглашать должностные обязанности и, возможно, в этой части допрос следует закрыть. Судья напоминает: обвинение не закрытое, не под грифом «для служебного пользования». И Втюрин начинает читать заранее написанную речь.





По его словам, должность заместителя госсекретаря Совбеза он занимал с сентября 2014 года по апрель 2019.





— Я также обязан был курировать и осуществлять координацию действий СК, МВД, МЧС, КГК, — перечисляет свои должностные обязанности обвиняемый Андрей Втюрин.





Как говорит Втюрин, однажды в Минск приехали Виталий Горбачев (тоже обвиняемый по делу) и Сергей Бахаев, все трое учились в Саратовском высшем военном училище. Вместе с ними был Анатолий Малин. Втюрин вспоминает, что тогда Горбачев сказал, его интересы в Беларуси будет представлять «молодой и энергичный Малин».





— Точную дату не помню, я попросил у Горбачева одолжить мне денег, которые мне нужны были на строительство дома. На тот момент он не мог, но дал понять, что поможет, когда появятся. Я просил 300 тысяч долларов, — отмечает Втюрин. — (…) Моя ошибка в том, что мы не проговорили это с Горбачевым. Я для себя полагал: помощь будет в виде займа.





Чем конкретно занимался Малин в Минске, Втюрин уверяет, что уже не помнит, но тот действительно обращался к нему. Например, как-то Малин сказал, что у него есть интересное предложение для Департамента исполнения наказаний МВД.





— После этого я позвонил Дорошко (в то время начальник ДИН МВД — Прим. TUT.BY). Хочу отметить, и я, и Горбачев, и Дорошко Сергей Иванович закончили одно саратовское училище. Сказал, что ко мне обратился друг по военному училищу с просьбой помочь, — говорит обвиняемый.





Его позиция такая: он не лоббировал ничьи интересы, никаких указаний Сергею Дорошко не давал (в обвинении сказано обратное), о закрытом конкурсе на закупку оборудования для колонии Малин узнал сам. Втюрин приводит пример, когда потом увиделся с Дорошко на коллегии, начальник ДИН сказал: «Наконец-то нашлась компания, которая снизила цены. Постоянные участники конкурса обнаглели с заламыванием цен».





Позже интересы Горбачева в Беларуси вместо Малина стал представлять Казанцев (также обвиняемый). Почти все встречи Втюрина и Казанцева проходили в кафе, договаривались через мессенджер Сигнал.





— Мы вышли из кафе, зашли в арку дома, Казанцев передал сверток, который я положил в карман. Думал, это деньги, их не пересчитывал, решил, это деньги в рамках договоренности с Горбачевым. Позже пересчитал — около 9 тысяч долларов. Удивился такой сумме: раз это займ, должна быть ровная сумма, например, 10 тысяч долларов, — вспоминает Андрей Втюрин.









Он не согласен с тем, что подстрекал Казанцева дать взятку директору «Белтелекома» Сиводедову. Говорит, что не давал никаких указаний Сиводедову, ни о чем его не просил, не обсуждал с Казанцевым «материальное стимулирование».





В следующий раз к разговору о дать денег взаймы обвиняемый и Горбачев вернулись в Москве в августе 2018 года.





— Я попросил его подписать заем на 150 тысяч долларов, что Горбачев и сделал. (…) Когда он в следующий раз приехал в Минск, встретились в Union Cafe. Мы не прятались, сидели открыто, Горбачев открыл рюкзак и положил деньги на стол, — так описывает взятку в феврале 2019 года Втюрин. — (…) 21 апреля мы снова встретились с Горбачевым в ресторане. Он достал пакет, сказал, что там 150 тысяч долларов. Мы не прятались и Горбачев открыто поставил пакет на стол. Я предложил подписать еще один заем на 100 тысяч долларов, Горбачев согласился.





Втюрин рассказал в суде, сколько денег планировал потратить на строительство дома

Во время допроса Втюрина звучит: при обыске у него дома и в кабинете нашли крупную сумму денег.





— Было изъято 210 400 долларов и 25 760 евро, — уточняет Андрей Втюрин. — Хочу отметить, дом я так и не построил, на участке находятся стройматериалы. Там коробка и крыша, ни окон, ни дверей нет. На строительство я использовал кредит «Беларусбанка», займы и личные средства. Я очень долго строю дом, с 2015 года, денежных средств не хватало.





(…) Высокий суд, прошу разрешить возместить денежные средства, которые были изъяты во время обыска и которые были признаны вещественном доказательством. Хочу отметить, 30 тысяч долларов, найденных в доме, и 25 тысяч евро были получены мной в качестве займа. Сразу после задержания я написал чистосердечное признание на имя президента и председателя КГБ.





Как звучит в суде, на строительство дома Втюрин взял кредит на 660 миллионов (неденоминированных), еще 300 тысяч взял займы у Анатолия Малина и 300 тысяч у Горбачева. На вопрос прокурора, как он собирался гасить кредит, Втюрин поясняет: его зарплата позволяла ежемесячно выплачивать по тысяче, долг вернул бы, если бы продал свою квартиру площадью в 170 квадратных метров.





Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых — 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде: взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске и в Вильнюсе.





16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 192 тысяч долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.





Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.









Фигурантами громкого уголовного дела являются:





Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;





Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;





Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов;





Юрий Зданевич, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов;





Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов;





Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и в подстрекательстве к даче взятки;





Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро;





Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов;





Владимир Жилин, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов;





Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов;





Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов;





Сергей Шарков, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов;





Александр Бровка, представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;





Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;





Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;









Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тысяч долларов.