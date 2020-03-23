



Социал-демократы предлагают публиковать на сайте, среди прочего, места проживания и пребывания инфицированных гражданок и граждан, чтобы избегать потенциальных контактов с ними, как это делается в ряде стран.





Социал-демократы просят разработать более жесткие меры карантина для населения с установлением полного контроля прибывающих людей, пересекающих границу, в том числе и через Национальный аэропорт Минск-2.





Грамада предлагает также проработать вопрос повышения зарплат медикам не выборочно, а всем в размере не менее 50% от суммы оклада работников сферы.





БСДП призывает Совет министров разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса, а также работников организаций и предприятий в случае полного прекращения их работы.





БСДП призывает Министерство информации обеспечить надлежащее информирование жителей страны о ситуации с коронавирусом в стране через государственные СМИ: в бумажных и интернет-изданиях публиковать инструкции по профилактике защиты от коронавируса, пустить по телевидению и радио социальную рекламу о мерах предосторожности от заражения, сделать преднамеренные периодические выпуски новостей о ситуации с коронавирусом.









БСДП призывает администрацию президента воздержаться от политического вмешательства в медицину и выполнять рекомендации сведущих экспертов и специалистов Всемирной организации здравоохранения.





Грамада призывает сограждан воздержаться от посещения других стран, массовых мероприятий, находиться по возможности дома, а также ограничить свои контакты с людьми старшего возраста, находящимися в самой большой группе риска.