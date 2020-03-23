"Грамада" требует публиковать места проживания больных коронавирусом
Президиум Белорусской социал-демократической партии (Грамада) призывает Минздрав создать специальный сайт для оперативного информирования граждан в режиме онлайн о ситуации с коронавирусом COVID-19.
Социал-демократы предлагают публиковать на сайте, среди прочего, места проживания и пребывания инфицированных гражданок и граждан, чтобы избегать потенциальных контактов с ними, как это делается в ряде стран.
Социал-демократы просят разработать более жесткие меры карантина для населения с установлением полного контроля прибывающих людей, пересекающих границу, в том числе и через Национальный аэропорт Минск-2.
Грамада предлагает также проработать вопрос повышения зарплат медикам не выборочно, а всем в размере не менее 50% от суммы оклада работников сферы.
БСДП призывает Совет министров разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса, а также работников организаций и предприятий в случае полного прекращения их работы.
БСДП призывает Министерство информации обеспечить надлежащее информирование жителей страны о ситуации с коронавирусом в стране через государственные СМИ: в бумажных и интернет-изданиях публиковать инструкции по профилактике защиты от коронавируса, пустить по телевидению и радио социальную рекламу о мерах предосторожности от заражения, сделать преднамеренные периодические выпуски новостей о ситуации с коронавирусом.
БСДП призывает администрацию президента воздержаться от политического вмешательства в медицину и выполнять рекомендации сведущих экспертов и специалистов Всемирной организации здравоохранения.
Грамада призывает сограждан воздержаться от посещения других стран, массовых мероприятий, находиться по возможности дома, а также ограничить свои контакты с людьми старшего возраста, находящимися в самой большой группе риска.
"Белорусский партизан"
15:17 23/03/2020
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