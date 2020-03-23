Как стало известно журналистам, чиновники разместили 15-20 палаток вдоль границ заповедника и на его территории. Палатки расположены в нескольких километрах друг от друга. Там постоянно проживают родственники чиновников, а сами они ежедневно ездят за 60 километров на работу в областной центр — Туркменабад.





По словам источников издания, среди инициаторов добровольной изоляции — представители руководства прокуратуры, велаятского хякимлика (областной администрации), несколько судей.





При этом в Лебапском велаяте, как и в других регионах, 21 марта организовывались массовые мероприятия в честь Навруза. Бюджетники должны были участвовать в этих мероприятиях в обязательном порядке.





Для Лебапского велаята это особенно опасно, потому что именно в Туркменабад во время эпидемии COVID-19 стали перенаправлять все международные рейсы из Ашхабада. Там же организовали зону карантина для прибывающих из-за рубежа (хотя официально об этом не объявлялось).









По словам собеседников «Хроники Туркменистана», отдельные лебапские чиновники предложили не праздновать Навруз или хотя бы сократить число участников. Но заместитель хякима по культуре Гурбандурды Сарыев заявил, что такие высказывания будут расцениваться как саботаж мероприятий государственного значения. Он пригрозил «саботажникам» увольнением и привлечением к ответственности.





Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в праздновании Навруза, посадив дерево перед телекамерами. Однако, как заметили независимые журналисты, в этом году в праздничных мероприятиях не участвовали иностранные дипломаты.





Журналисты предполагают, что это может быть решение иностранных властей, исполняющих карантинные рекомендации. Ранее посольства США и России в Ашхабаде приостановили прием посетителей по визовым вопросам.





Власти Туркменистана ограничили перемещения между регионами, но официально это не афишируется.





По официальным данным, ни одного случая COVID-19 в Туркменистане не выявлено. Эпидемия освещается в государственных и провластных СМИ крайне сдержанно, как сугубо зарубежная проблема.





При этом неофициальный курс доллара на черном рынке впервые с 2018 года достиг 20 манатов (официально курс с 2015 года установлен на отметке 3,5 маната). Усугубился дефицит продуктов, граждане пытаются делать запасы.





Государственные СМИ усилили пропаганду средств народной медицины. Граждане пытаются предохраняться от COVID-19, окуривая помещения гармалой (могильником) и употребляя суп из бараньих голов и ног (которые из-за этого сильно подорожали).