Тем временем властные элиты Украины, Литвы и Польши объясняют людям о том, как важен карантин.





В субботу глава Беларуси потребовал разобраться с «негодяями, которые вбрасывают фейки» (о смертях от коронавируса) и поручил Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с основной группой риска — пожилыми людьми.





— Дело не в коронавирусе: у нас других вирусов хватает, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Наталья Кочанова ответила, что уже разговаривала с председателями райисполкомов, чтобы они работали с пожилыми, в том числе помогали организовать доставку продуктов на дом.





Ранее глава Беларуси назвал коронавирус психозом и выступил против карантина в школах и переноса каникул, уточнив, что не запрещает родителям не отправлять детей в школу, если они боятся инфекции.





В качестве лекарства от вирусов (в том числе COVID-19) Лукашенко советовал народу чаще ходить в сухую парилку и после сауны принимать внутрь «сто грамм».





Власти стран-соседей на распространение коронавируса реагируют иначе.





Жена президента Литвы просит людей оставаться дома





Диана Науседене призвала литовцев соблюдать карантин:





— Сейчас крайне важно, чтобы Covid-19 не распространялся с космической скоростью от дома к дому. Дорогие сограждане, оставаясь дома, мы тоже участвуем в самой главной нашей общей битве. Мы не заражаемся и не распространяем вирус, — приводит DELFI слова супруги президента.





По словам первой леди Литвы, только таким образом можно значительно замедлить скорость распространения вируса, снизить число заболевших и тем самым помочь врачам, медсестрам, санитарам, полицейским, служащим, фармацевтам и всем тем, кто находится на передовой линии в борьбе с пандемией.





Отметим, что на этой неделе литовские власти с целью сокращения негативных последствий пандемии утвердили план помощи в сохранении рабочих мест. Он предусматривает перенос уплаты налогов, компенсацию зарплат работников.



Зеленский уговорил маму не выходить из дома





В видеообращении 20 марта президент Украины рассказал, что все-таки смог убедить свою маму не выходить из дома без крайней необходимости из-за опасности заражения, и призвал украинцев сделать то же самое со своими родителями.









— Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается: говорит, что лучше нее никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить. Мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости, — рассказал Владимир Зеленский.





Он попросил всех остальных украинцев сделать то же самое: минимизировать выход пожилых людей на улицу, в магазины, банки или на почту:





— Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам, привезите им все необходимое или закажите онлайн доставку продуктов и лекарств. Научите их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет, — предложил Зеленский.





Также глава Украины рассказал, что в ближайшее время из Китая в страну поступит 10 млн высокочувствительных лабораторных тестов на коронавирус; 400 тысяч экспресс-тестов; 10 аппаратов ИВЛ, 1 млн масок, которые поступят в аптеки, 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции.





Президент Польши: Мы не можем паниковать, но мы также не можем подвергать риску наших сограждан





Анджей Дуда еще в начале марта подписал специальный закон о борьбе с распространением коронавирусной инфекции.





В документе в том числе прописаны гарантированные выплаты родителям в случае закрытия детсадов и школ на карантин.





В понедельник Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят проект закона под рабочим названием «кризисный щит».





Глава Польши обещал народу сделать все возможное, чтобы максимально защитить страну, соотечественников и рабочие места. Кроме того, для людей на карантине будет создано специальное приложение.





— Мы не можем паниковать, но мы также не можем подвергать риску наших сограждан, — об этом говорил Анджей Дуда после того, как в стране появились первые случаи коронавируса.