Кремль о введенном в Москве ограничении "65+": Путина это не касается
«Работа президента осуществляется вне критериев, указанных в документах», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Песков напомнил, что Владимир Путин не живет в своей московской квартире. Он пользуется госрезиденциями и там же работает. Поэтому рекомендация оставаться дома для него «относительное понятие», сказал он.
«Когда проводятся публичные мероприятия, мы просим медиков взять тесты у участников. Так было во время поездки в Крым. Мы будем и дальше следовать этой практике», - заявил Песков.
В ближайшие дни проверку пройдут лауреаты премии для молодых деятелей культуры для произведений для детей и юношества за 2019 год, награждение которых состоится в Кремле.
Проверка участников мероприятий на наличие коронавирусной инфекции, по мнению спикера Кремля, позволяет Владимиру Путину не носить маску.
Что касается сотрудников Администрации президента, попадающих под критерии, изложенные в распоряжении Сергея Собянина, на них, по мнению Пескова, будет распространяться оговорка, сделанная для лиц, связанных с управлением.
«Не все люди (сотрудники АП) старше 65 лет и имеющие хронические заболевания смогут быть дома», - сказал Песков.
Вместе с тем, по его словам, в Кремле с пониманием относятся к инициативе городских властей и могут рассмотреть вопрос о переводе на удаленку части сотрудников.
«Если люди предпочтут продолжать работу на удаленке, и она не будет стопорить рабочий процесс это будет приветствоваться», - сказал Песков.
Он напомнил, что ограничения, обозначенные Собяниным, вводятся с 26 марта.Поэтому у АП ещё есть время на принятие конкретных решений.
Источник: mk.ru
13:02 23/03/2020
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