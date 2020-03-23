



Песков напомнил, что Владимир Путин не живет в своей московской квартире. Он пользуется госрезиденциями и там же работает. Поэтому рекомендация оставаться дома для него «относительное понятие», сказал он.





«Когда проводятся публичные мероприятия, мы просим медиков взять тесты у участников. Так было во время поездки в Крым. Мы будем и дальше следовать этой практике», - заявил Песков.





В ближайшие дни проверку пройдут лауреаты премии для молодых деятелей культуры для произведений для детей и юношества за 2019 год, награждение которых состоится в Кремле.





Проверка участников мероприятий на наличие коронавирусной инфекции, по мнению спикера Кремля, позволяет Владимиру Путину не носить маску.





Что касается сотрудников Администрации президента, попадающих под критерии, изложенные в распоряжении Сергея Собянина, на них, по мнению Пескова, будет распространяться оговорка, сделанная для лиц, связанных с управлением.





«Не все люди (сотрудники АП) старше 65 лет и имеющие хронические заболевания смогут быть дома», - сказал Песков.









Вместе с тем, по его словам, в Кремле с пониманием относятся к инициативе городских властей и могут рассмотреть вопрос о переводе на удаленку части сотрудников.





«Если люди предпочтут продолжать работу на удаленке, и она не будет стопорить рабочий процесс это будет приветствоваться», - сказал Песков.



