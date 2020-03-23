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Мнение: Через пару дней Лукашенко введет жесточайший карантин

Не позднее вторника, 24 марта, глава БеларусиАлександр Лукашенко введет в стране карантин в связи с коронавирусом.

Такое мнение выразил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью Дмитрию Гордону.

Нежелание Лукашенко объявлять карантин Геращенко объяснил так: «Советская власть, от которой произошел господин Лукашенко, она тоже, когда произошел взрыв Чернобыльской атомной электростанции, неделю боялась сказать собственному народу, что у нас произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа».

«Просто он не хочет допустить, наверное, паники или хочет показать, что он особенный», — предположил украинский чиновник.

Геращенко заявил, что готов спорить «на бутылку коньяка», что «через несколько дней Лукашенко введет у себя жесточайший карантин», «не далее чем во вторник», 24 марта.


Ранее Лукашенко многократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса. 

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило, — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации. — Убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».

По данным Минздрава на 21 марта, в Беларуси выявлено 76 случаев коронавируса. После этого статистику по заболеваемости Минздрав пока не озвучивал.

Тем временем Минздрав Украины на утро понедельника подтвердил 73 случая, три человека умерло. В стране введены элементы карантина: в Киеве, Днепре и Харькове остановлено метро, 22 марта в столице страны прекращает работу и наземный транспорт. Отменены массовые мероприятия.

Украина и остальные географические соседи Беларуси (Польша, Литва, Латвия Россия) закрыли свои границы для въезда инстранцев. Белорусская граница остается открытой. Решения соседей Лукашенко назвал «несусветной глупостью».

Минздрав Беларуси опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.
Источник: udf.by
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