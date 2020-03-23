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Мясникович позвал к себе на работу в Москву крупных белорусских чиновников

Белорусские чиновники Андрей Клец и Ия Малкина стали помощниками председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе ЕЭК.

Бывший премьер-министр Беларуси и руководитель Совета Республики Михаил Мясникович возглавил ЕЭК 1 февраля. Эта структура координирует всю работу в Евразийском экономическом союзе. Штаб-квартира ЕЭК находится в Москве.

По словам источника TUT.BY, раз ЕЭК возглавил представитель Беларуси, то «было ожидаемо, что он подтянет к себе в команду белорусов, которых неплохо знает».

17 марта Ия Малкина покинула пост первого заместителя председателя госконцерна «Белгоспищепром», проработав в этой должности только месяц, и улетела в Москву.

Зампред Брестского облисполкома Андрей Клец уехал на работу в ЕЭК немного раньше. До этого он более 5 лет отвечал за развитие промышленности в регионе.
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