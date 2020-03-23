Бывший премьер-министр Беларуси и руководитель Совета Республики Михаил Мясникович возглавил ЕЭК 1 февраля. Эта структура координирует всю работу в Евразийском экономическом союзе. Штаб-квартира ЕЭК находится в Москве.





По словам источника TUT.BY, раз ЕЭК возглавил представитель Беларуси, то «было ожидаемо, что он подтянет к себе в команду белорусов, которых неплохо знает».





17 марта Ия Малкина покинула пост первого заместителя председателя госконцерна «Белгоспищепром», проработав в этой должности только месяц, и улетела в Москву.





Зампред Брестского облисполкома Андрей Клец уехал на работу в ЕЭК немного раньше. До этого он более 5 лет отвечал за развитие промышленности в регионе.