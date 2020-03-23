Кто сеет панику по коронавирусу - президент или сайты и каналы?

«Хватит на это смотреть. По этим сайтам, каналам пройтись хорошенько. Погибла женщина в Витебске. Никакого там коронавируса, после гибели взяли эти анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику? – сказал президент, добавив, что фейки распространяются намеренно, чтобы взорвать страну. Именно в этом выступлении президента, что ни слово, то повод для паники. А не в сообщениях сайтов и каналов. Объясню по порядку.





Когда в интернете появились первые сообщения о смерти от коронавируса в Беларуси, Министерство здравоохранения сразу же выступило с опровержением. Тут можно лишь добавить крылатое латинское выражение dictum sapienti sat est. Дословно: для разумного уже сказано достаточно. Любой человек сам решит, кому верить, сайтам и каналам или Министерству здравоохранения. Уж простите, я лично больше верю сайтам и каналам, чем Минздраву. Знакомая, проработавшая 20 лет патологоанатомом, в подробностях рассказывала, как в Беларуси корректируются социально-значимые показатели по смертности. Да я и сам сталкивался, с таким откровенным и нелепым враньем со стороны чиновником Минздрава, что доверия к ведомству почти не осталось.





С другой стороны, для меня совершенно очевидно, что никакого умышленного распространения фейков со стороны каналов и сайтов нет и быть не может. Сайт или канал напрямую зависит от уровня доверия читателей и публиковать откровенную лабуду никто не станет, так как временно привлеченный трафик обернется потом большими потерями. Журналисты и блогеры, опубликовавшие информацию о смертях, как и простые читатели, тоже оказались перед необходимостью выбора: либо верить людям, которые сообщили о смерти женщины, либо официальной информации Минздрава. Поверили людям, потому что мужу умершей женщины врать незачем, а вот у чиновников Минздрава причин для этого масса.





А теперь сделаем небольшое отступление и произведем простейший подсчет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от нового типа коронавируса составляет 2,5-3%. В Италии, уровень смертности и вовсе достиг 9%. Но будем исходить все же из малого.





Согласно официальным сведениям Минздрава, в Беларуси на 21 марта зафиксировано 76 заражений коронавирусом. Получается, что при уровне смертности в 2,5% должно быть уже минимум двое погибших. А у нас ни одного! Уровень смертность 0%, как нигде в мире. Конечно, можно было бы порадоваться эффективности белорусской системы здравоохранения, но возникает вполне резонный вопрос: В Беларуси изобрели какое-то эффективное лекарство против коронавируса, позволяющее полностью избежать летальных случаев? Если да, то почему об этом никто не знает, почему мы не делимся таким передовым методом со всем миром?





Впрочем, лично меня больше напугало другое. Допустим, что действительно сайты и каналы сообщили откровенную ложь. В свое время американский суд по такому поводу вынес очень умное решение, отказав в удовлетворении иска на том основании, что распространители лжи пострадали значительно больше, чем государственные службы и чиновники, имеющие огромное количество возможностей показать людям правду.









Даже если допустить ложь и допустить, что в нее, несмотря на опровержение Минздрава, поверили 100% людей, о какой панике и о каком социальном взрыве говорил президент? Сообщения о трех смертях (Минздрав почему-то говорит о четырех) вполне вкладываются в отведенные ВОЗ 2,5%-3% смертности. Здесь нет поводов для паники. В Италии вон за сутки почти 800 человек умерли, уровень смертности – более 9%. И что, возникла какая-то угроза государству, непреодолимая паника? Да ничего подобного! Ситуация сложная, но вполне контролируемая. Никто даже не подумал над тем, чтобы дать команду «фас» спецслужбам. Нигде в мире ни один глава государства не дал команду спецслужбам разобраться с сайтами и каналами! Что же у нас такого произошло, что потребовалось отдавать такую команду?





Максимум, что вызвали сообщения о смертях в Беларуси – это активное обсуждение в народе. И все! Возможно, люди стали еще более осторожны, но ведь это и хорошо. Народ даже в магазины не ломанулся, чтобы закупиться на случай апокалипсиса. Вернее, ломанулся, но ранее, когда пошли первые сообщения об обнаружении коронавируса в Беларуси. А вот после сообщений о смертях – никакого социального всплеска. О чем же тогда говорил президент, почему привлек КГБ, чтобы разобраться с сайтами и каналами, распространившими информацию? Именно эти непонятные действия президента и пугают больше всего. Именно они и сеют панику.





Удивляет также и то, что глава государства однозначно решил: что сообщают сайты и каналы – это ложь, а что докладывают чиновники – это чистая правда. Он до сих пор наивно верит, что чиновники не посмеют сказать ему ничего, кроме правды. И это при том, что за время своего президентства Александр Лукашенко сотни раз убеждался и в обмане, и даже в предательстве ближайшего окружения. Например, выходил за пределы своего маршрута во время поездки в регионы и обнаруживал, что за внешним благополучием кроется полный бардак. Сколько раз по таким вот поводам президент «бошки» чиновникам сносил. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что вот эту показуху готовили не только руководители предприятия, района и губернатор. О ней знало все окружение! И если за красивым свежеокрашенным забором прячется свалка, об этом знали все, кто подготавливал визит главы государства.





Поэтому меня удивляет и еще больше пугает, когда президент говорит «никакого там коронавируса, после гибели взяли эти анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей». Возможно, просто журналистская работа приучила меня скептически относиться к любой информации. Но ведь главу государства работа к этому еще больше должна была приучить. Почему же тогда президент верит не мужу погибшей женщины, а чиновникам? Или просто делает вид, что верит, чтобы отдать соответствующую команду КГБ? Но зачем это делать в стране, где ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, где даже смертность 0%, когда во всем остальном мире не ниже 2,5%?





Вот эти бы усилия на борьбу с сайтами и каналами, да направить в нужное русло. Например, подумать о том, как поддержать бизнес в сложное время. Эффект был бы совсем другой. Почему едва ли не каждый день президент проводить совещания по коронавирусу, над которым у нас полный контроль, и до сих пор ни одного совещания о том, как помочь бизнесу и, значит, экономике страны выбраться из нового кризиса? Почему президент идет на поводу «психоза» (именно так он назвал коронавирус), а не здравого смысла?



