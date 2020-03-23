Россия сняла запрет на въезд на свою территорию для белорусов и других граждан стран СНГ
Ограничения на въезд в Россию, введенное 18 марта, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписало Правительство РФ, сообщает РИА «Новости».
В Содружество Независимых Государств, напомним, входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина является наблюдателем, Туркменистан в качестве ассоциативного члена.
09:20 23/03/2020
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