



По информации источников, решение о переносе голосования уже принято, однако новая дата еще не утверждена, поэтому официальное объявление пока не делается. По данным издания, новую дату могут назвать до 25 марта.

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с планируемого 22 апреля на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом ухудшится.